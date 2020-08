Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Die Fahrerin eines PKW Opel wollte am gestrigen Nachmittag ihr Fahrzeug aus einer Parklücke in Apolda, Werner-Seelenbinder-Straße ausparken und beschädigte dabei einen geparkten PKW Nissan. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin und informierten die Polizei. Auch wenn die Verursacherin während der Unfallaufnahme wieder fußläufig an den Unfallort zurückkehrte, erhält sie nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses müssen sich ein Mann und eine Frau in Apolda verantworten, welche am Sonntagabend an einem Teich in der Herressener Promenade ihren Liebesakt vollzogen.

Seit Samstag ist für die Beamten der Polizei Apolda das Tragen der neuen Uniformen erlaubt. Bis Ende 2022 soll die Umstellung abgeschlossen sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell