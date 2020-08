Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LPI-J: Medieninformation des ID Jena für den Zeitraum vom Freitag, den 31.07.20, 06:00 Uhr, bis Sonntag, den 02.08.20, 10:30 Uhr

Jena (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag um 21:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrradfahrer in der Nollendorfer Straße unter Alkoholeinfluss mit 1,76 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde Fahrradfahrer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dieser muss sich nun wegen Trunkenheit im öffentlichen Straßenverkehr verantworten.

Kleines Hindernis für Pkw im öffentlichen Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag zum Sonntag, am 02. August 2020 um 00:48 Uhr,befuhr eine 25 jährige Zeugin (deutsch) mit ihrem Fahrzeug die Straße Am Anger in 07743 Jena in Fahrtrichtung der Camburger Straße und musste plötzlich einem Gegenstand mitten auf der Fahrbahn ausweichen, in deren Folge diese zu stark lenkte und gegen die Bordsteinkante fuhr. Ein Sachschaden ist glücklicherweise nicht am Pkw entstanden und die Fahrzeugführerin ist mit einem Schreck davon gekommen. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen Pylonen, welcher durch Unbekannt auf die Fahrbahn platziert wurde. Dieser wurde schließlich durch die Polizei von der Fahrbahn geräumt und die Gefahr beseitigt. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

