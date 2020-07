LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 30.07.20, 06:00 Uhr, bis 31.07.20, 07:30 Uhr

Landespolizeiinspektion Jena

Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom 30.07.20, 06:00 Uhr, bis 31.07.20, 07:30 Uhr

Apolda (ots)

Am Donnerstag gegen 14:55 Uhr in Apolda stellen die Beamten bei einem 48-jährigen Mann fest, dass dieser ohne berechtigtes Interesse ein Einhandmesser zugriffbereit mit sich führte. Damit lag eine Ordnungswidrigkeit gemäß Waffengesetz vor. Das Messer wurde sichergestellt, eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Im Zeitraum vom Dienstag, den 28.07.20, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, den 29.07.20, 15:55 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Göttinger Straße in Apolda in ein Grundstück ein, brachen dann ein Gartenhäuschen auf und entwendeten in der Folge zwei hochwertige Fahrräder bzw. Pedelecs und einen Fahrradträger. Der Gesamtwert wurde auf über 5.000 Euro beziffert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter 03644/541-0 entgegen

