LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 30.07.2020

Fahrzeug beschädigt

Am 29.07.2020, 14:30 Uhr bis gegen 21:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen VW T5. Das Fahrzeug des Geschädigten stand zur genannten Zeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Heinrich-Heine- Straße. Die Täter warfen einen kleinen Stein gegen die Seitenscheibe der Beifahrertür. In der Scheibe wurde ein kleines Loch festgestellt. Der Schaden am VW T5 beträgt ca. 500 Euro.

