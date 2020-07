Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Jena (ots)

Vermisst wird seit dem 28.07.2020 um 13:00 Uhr Oliver E.. Herr E. verließ seine Unterbringung in Jena, Am Jenzig 20 in unbekannte Richtung.

Der Vermisste ist 32 Jahre alt und kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm - kurze dunkelblonde/rotblonde Haare - korpulente Figur

Bekleidung - rotes T-Shirt - dunkle kurze Hose

Hinweis:

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter Tel. 03641-810 oder an jede andere Polizeidienststelle.

