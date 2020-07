Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 28.07.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 27.07.2020 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die B 85 aus Nohra kommend in Richtung Troistedt. An der Autobahn-anschlussstelle wollte er auf die Autobahn auffahren. Hierbei übersah er beim Linksabbiegen einen aus der Gegenrichtung kommenden Kradfahrer und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Wildunfall

27.07.2020, gegen 22:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer den Wirtschaftsweg aus Niedersynderstedt kommend in Richtung Tromlitz. Ca. 600 Meter nach dem Ortsausgang überquerte plötzlich ein Dachs die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Dachs flüchtete im Anschluss über das angrenzende Feld.

Einbruch

Im Zeitraum vom Oktober 2019 bis zum 27.07.2020, wurde in Weimar,Industriestraße, eine Garage in einem Garagenkomplex aufgebrochen. Unbekannte Täter durchtrennten vermutlich mittels Bolzenschneider das Vorhängeschloss an der Garagentür. Entwendet wurde ein Moped der Marke "Simson" sowie diverse Werkzeuge im Wert von 900 Euro. Ein in der Garage abgestellter Pkw Trabant wurde im Innenraum beschädigt. Sachschaden hier ca. 600 Euro.

Einbruch

Durch Manipulation der Steuerung öffneten unbekannte Täterin der Zeit vom 25.07.2020 bis 27.07.2020 das Tor der Werkhalle einer Firma in Berlstedt. Hier entwendeten sie einen Schweißautomaten der Firma "Kemppi" im Wert von ca. 3.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle

In den Morgenstunden des 27.07.2020 wurde durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Weimarer Straße in Blankenhain durchgeführt. Es wurden 77 Verstöße festgestellt. (71 x Verwarngeld / 4 x Bußgeld / 2 x Fahrverbot). Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 km/h mit 94 km/h gemessen.

