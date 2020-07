Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger aus Stadtroda meldete am Sonntagabend der Polizei dass er soeben einen Radfahrer auf seinem Fahrrad festgestellt hat, das ihm vor zwei Jahren gestohlen worden war. Die Beamten, die zum Einsatz kamen, fanden die Angaben des Mannes bestätigt. Das Rad wurde daraufhin sichergestellt und gegen den 33-Jährigen, in dessen Besitz sich das Fahrrad mittlerweile befand, eine Anzeige wegen Hehlerei aufgenommen.

Glücklich endete die Suche nach einem Hundebesitzer. Ein Mann hatte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Schlöben einen schwarzen Mischlingshund aufgefunden und ihn mit nach Hause genommen. Selbstständig veranlasste er einem Facebook-Aufruf nach dem Hundehalter. Auf diese Art konnte der Hundehalter bereits eine halbe Stunde später ausfindig gemacht werden, der seinen Ausreiser danach beim Finder abholte.

Gegen 21.45 Uhr kam es in der Naumburger Straße in Hermsdorf am Fußgängerüberweg zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines PKW war auf einen anderen aufgefahren, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Unmittelbar danach verließ der Unfallverursacher den Bereich und stellte sein Auto in der Hermann-Danz-Straße ab. Die Fahrzeugkennzeichen hatte er noch schnell abmontiert. Bei einer sofort durchgeführt Nahbereichsfahndung der Polizei konnte der Unfallverursacher am Bahnhof in Hermsdorf festgestellt werden. Die Kennzeichen, die nicht für sein Fahrzeug vergeben waren, hatte er bereits weggeworfen. Gegen den Mann läuft jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht und Urkundenfälschung.

Zwischen Altendorf und Schöps kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr einen 20-jährigen Motorradfahrer aus Pößneck. Es stellte sich dabei heraus, dass sein Motorrad nicht zugelassen und auch nicht versichert war. Des Weiteren besitzt der junge Mann keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Einfluss von Drogen.

