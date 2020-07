Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Sonntag gegen Mittag kam die Polizei in einem Wohnhaus in der Lutherstraße zum Einsatz. Von dort war eine Schlägerei zwischen drei Personen gemeldet worden. Es stellte sich heraus, dass es zu einem Streit eines Paares gekommen war. Als beide danach das Wohnhaus verlassen wollten, schaltete sich ein 35-Jähriger ein und bedrohte und verletzte den im selben Haus wohnenden Mann (31) leicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde durch die Beamten aufgenommen.

Ebenfalls am Mittag wurde die Polizei in ein Wohnhaus in der Kahlaischen Straße gerufen. Dort hatten bisher unbekannte Täter im Treppenhaus einen Farbeimer vor der Wohnungstür eines 26-Jährigen auskippt. Hintergründe der Tat waren bei der Aufnahme einer Anzeige wegen Sachbeschädigung nicht bekannt.

In einer WG in der Beutenbergstraße belästigte ein 32-Jähriger Sonntagmittag seine beiden Mitbewohner und beleidigte sie. Das passierte nicht zum ersten Mal. Die Mitbewohner riefen die Polizei. Der 32-jährige psychisch auffällige Mann ging danach freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung, wohin in ein Rettungswagen brachte.

Sorgen machte sich ein Anrufer am Sonntagabend nach 21.00 Uhr. Er hatte in der Göschwitzer Straße am Ufer der Saale ein angeschlossenes Fahrrad festgestellt, daneben lagen ein T-Shirt und ein Handtuch. Völlig zu Recht informierte er die Polizei, da er vermutete, dem Badenden könnte etwas passiert sein, allerdings um wenige Minuten später Entwarnung zu geben. Der Besitzer des Fahrrads hatte ein spätes Bad genommen und kam soeben aus dem Wasser der Saale.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell