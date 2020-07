Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 26.07.2020

Apolda (ots)

Apolda 26. Juli 2020
Polizeiinspektion Apolda

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Freitag, 24.07.2020, 10:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Weimarische Straße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw BMW am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer eines Pkw VW wollte rückwärts einparken. Beim Einparken fuhr der verantwortliche Fahrzeugführer des Pkw VW gegen den abgeparkten BMW. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand leichter Schaden. Beim Pkw BMW wurde die Kennzeichentafel beschädigt.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor

Am 24.07.2020 gegen 11:30 Uhr kam es zum Unfall in Ködderitzsch, Dorfstraße. Der Fahrer eines Pkw VW befuhr die Dorfstraße und wollte nach rechts auf den Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei sah er einen von rechts kommenden Traktor zur spät und es kam zur Kollision. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachbeschädigung an Kfz. Am 25.07.2020, 02:00 Uhr bis gegen 13:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Audi A3. Das Fahrzeug des Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Mattstedt, Lindengasse. Die Täter übergossen das Fahrzeug mit einer gelben Farbe. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

