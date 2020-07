Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Löschung Öffentlichkeitsfahndung

Jena (ots)

Am 25.07.20 gegen 13:50 Uhr erschien die Vermisste Geraldine Sota eigenständig in der Klinik, Philosophenweg 3 in Jena. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt.

