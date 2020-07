LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 24.07.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Pressemitteilung der PI Apolda vom 24.07.2020

Wildunfall Am Freitag, 24.07.2020, 04:20 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße zwischen Münchengosserstedt und Camburg. Die Fahrerin eines Pkw Ford Focus befuhr die Landstraße in Richtung Münchengosserstedt. In der Folge überquerte ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am 23.07.2020 gegen 10:35 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Parkplatz "Billigbaumarkt". Der Fahrer eines Pkw Opel Corsa fuhr aus einer Parklücke. Dabei übersah dieser die Fahrerin eines Pkw Ford B-Max. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

