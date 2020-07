Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es am Mittwochnachmittag zwischen Eisenberg und Schkölen, an der Abfahrt nach Großhelmsdorf. Ein 86-Jähriger kam mit seinem Daimler aus Richtung Großhelmsdorf und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Eisenberg auffahren. Der 23-jährige Motorradfahrer fuhr aus Richtung Eisenberg in Richtung Schkölen. Im Einmündungsbereich übersieht der ältere Mann den herannahenden Motorradfahrer und es kommt zur Kollision. Der junge Mann fliegt über die Motorhaube des Daimlers und kommt nach etwa 50 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 23-Jährige wird hierbei schwer verletzt. An seiner KTM entsteht Totalschaden und auch der Pkw des 86-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit.

