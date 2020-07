Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem Foodtruck, welcher in der Naumburger Straße steht. Mit einer Eisenstange brachen der oder die Täter gewaltsam die Zugangstür auf und entwendeten diverse Getränke und eine Bluetoothbox im Gesamtwert von 25 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Imbisswagen beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ein Unfall zwischen einem Kind und einem Pkw ereignete sich am Dienstagmittag in der Stadtrodaer Straße in Jena. Ein VW befuhr die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Stadtrodaer Straße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Der 11-jährige Junge kam mit seinem Fahrrad die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Oberaue gefahren, als der Pkw-Fahrer beim Abbiegevorgang den Jungen übersieht und es zum Zusammenstoß kommt. Der 11-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein 27-Jähriger aus Jena beschädigte am Dienstagabend mit einer mitgeführten Axt einen Baum. Der junge Mann hielt sich im Stadtzentrum von Jena auf, als er plötzlich anfing umher zu springen und laut zu schreien. Mit einer Axt, die der 27-Jährige in seinem Rucksack mitführte, beschädigte er eine Platane durch mehrere Einschläge. Derzeit wird zudem noch geprüft, ob sich der Täter für eine Beschädigung an einer Straßenbahn verantworten muss. Die Axt wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Weiterhin konnte ein Küchenmesser bei dem 27-Jährigen aufgefunden werden, sodass noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz folgt.

Ein 36-Jähriger wurde am Dienstagabend, in der Rudolstädter Straße in Jena, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest und führten einen Test mit dem jungen BMW-Fahrer durch. Dieser ergab einen Wert von 1,67 Promille. Somit musste das Fahrzeug stehen bleiben und eine Weiterfahrt im Funkstreifenwagen zum Klinikum war garantiert, denn es stand eine Blutentnahme an.

