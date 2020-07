Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 22.07.2020

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 22.07.2020 gegen 01:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße von Nauendorf kommend in Richtung Klettbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Verkehrsunfall

Am 21.07.2020, gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Trierer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin fuhr vom Gelände der Diakonie,ein verbotswidrig auf dem Gehweg fahrender Fahrradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Pkw in die Beifahrertür. Am Pkw enstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 21.07.2020, 14:00 Uhr bis 21.07.2020, 21:45 Uhr kam es im Ärztehaus am Goetheplatz zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mehrere Briefkästen von verschiedenen Arztpraxen aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden.

Diebstahl

Am 21.07.2020, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 07:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter aus einem am Bahnübergang Hetschburg abgestellten Bagger, Werkzeug entwendet. Hierbei wurden zwei fest installierte und verschlossene Koffer mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Es entstand ein Schaden von ca. 860,- Euro.

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 20.07.2020, 22:00 Uhr bis zum 21.07.2020, 08:30 Uhr,wurden durch unbekannte Täter in der Moskauer Straße, Gelände des Jugendclub "Waggon", zwei Zaunsfelder offenbar mittels körperlicher Gewalt aus der Verankerung gerissen. Die Zaunsfelder ließen die Täter liegen. Es entstand Sachschaden.

