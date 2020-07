Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Krad am Dienstagvormittag in Ulrichshalben entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein in Apolda, Erfurter Straße geparkter PKW Opel Astra wurde am 21.07.2020 zwischen 09:00 Uhr und 15:45 Uhr durch einen unbekanntes Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig.

Ebenfalls am 21.07.2020 wurde am Vormittag in Niederroßla, Apoldaer Straße der Außenspiegel eines geparkten Sprinter der Marke Daimler beschädigt.

Unbekannte brachen zwischen dem 06.06.2020 und 20.07.2020 in eine Garage in Apolda, Stobraer Straße ein und entwendeten einen schwarzen PKW Golf, welcher stillgelegt ist. Dieser wurde am 20.07.2020 in Apolda, Utenbacher Straße aufgefunden. An diesem waren die Kennzeichentafeln SHK-AQ 90 angebracht, welche nicht zu diesem Fahrzeug gehören und zurzeit nicht ausgegeben sind. Der Besitzer hatte bis dahin den Diebstahl noch nicht bemerkt.

Zwischen dem 14. und 20.07.2020 entwendeten unbekannte Täter in Bad Sulza, Gernstedter Straße ein Fahrrad MTB der Marke Stratos im Wert von 400 Euro.

