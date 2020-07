LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Landespolizeiinspektion Jena

Vermisste Person Seit dem heutigen Nachmittag ist der Patrick Lübker in Jena als vermisst gemeldet. Er bedarf dringend medizinischer Behandlung. Er hat sich am heutigen frühen Nachmittag aus der Wohnung in Jena Nord mit unbekannten Ziel entfernt. Eventuell ist er mit einem älteren silbernen Damenrad unterwegs.Der Herr Lübker ist 175 cm groß, normale Statur, hat dunkles Haar und trägt eventuell eine Brille. Er ist bekleidet mit einer langen Hose und einem T-Shirt.Wer den Herr Lübker sieht oder Hinweise geben kann wendet sich bitte an die nächste Polizeidienststelle oder an den Inspektionsdienst Jena unter der Telefonnummer 03641 810.

