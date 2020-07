Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ersthelfer dringend gesucht

Jena (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es vergangenen Samstag in Jena. Wie wir bereits berichteten ist, gegen 18:30 Uhr, ein Pkw mit einem Linienbus in der Ziegenhainer Straße kollidiert, wobei eine 82-Jährige Insassin tödlich verletzt wurde. Auch der 74-jährige Fahrer und sein 86-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Rekonstruktion des Unfallgeschehens gestaltet sich schwierig und ist bis dato unklar, sodass die Polizei dringend nach dem Ersthelfer, welcher sich um die Insassen des Pkw kümmerte, sucht. An den Ersthelfer ergeht die Bitte sich bei der Polizei Jena, unter 03641-810, zu melden. Aber auch andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter oben genannter Nummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell