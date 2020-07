LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Von einer Baustelle in der Oberaue in Jena haben unbekannte Täter, im Zeitraum des vergangenen Wochenendes einen Minibagger im Wert von 50000 Euro entwendet. Die Baustelle wurde am vergangenen Freitag, gegen 13:00 Uhr, verlassen. Am darauffolgenden Montag, gegen 07:00 Uhr, wurde das Fehlen der Baumaschine bemerkt und die Polizei informiert. Wie der oder die Täter den Bagger von der Baustelle entfernten, ist bislang unklar. Fest steht jedoch, dass die Unbekannten den Zaun der Baustelle beiseite räumen mussten. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang noch nicht.

Aus der Garage eines 84-Jährigen in der Artur-Becker-Straße in Jena haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Mercedes älteren Baujahres und einen abgemeldeten Elektroroller entwendet. Das Fehlen seines Fahrzeuges bemerkte der ältere Herr am Montagmorgen und teilte seine Feststellung sofort der Polizei mit. Im Pkw befanden sich nur die Fahrzeugpapiere, sondern auch beide Originalschlüssel des Mercedes. Wie die Täter sich Zugang zur Garage verschafften, ist bislang völlig unklar, da keine Aufbruchspuren erkennbar sind und das Schloss zusätzlich gesichert war.

