LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.07.2020

Wilfunfall

Am 21.07.2020 gegen 01:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Ortslage Vippachedelhausen in Richtung Ramsla. In der Weimarischen Straße wechselte plötzlich ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Am 20.07.2020, gegen 15:15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Martin-Luther-Straße aus Richtung Bodelschwinghstraße kommend in Richtung Arno-Holz-Straße. Ein Pkw mit Anhänger befuhr die Martin-Luther-Straße in entgegengesetzter Richtung. Dieser geriet mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 19.07.2020, 15:30 Uhr bis 20.07.2020, 05:45 Uhr kam es in der Budapester Straße, Höhe Hausnummer 21, zu einer Sachbe-schädigung an einem Pkw. Hierbei wurden die beiden hinteren Reifen sowie die Auspuffanlage beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Derzeit gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern.

