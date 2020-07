Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag versuchten Unbekannte drei Garage in Apolda, Ch.-Zimmermann-Straße aufzuhebeln. Bei einer Garage gelang dies. Entwendet wurde nichts.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Laut eigenen Angaben eines Mannes aus Apolda schlug dieser Aufgrund eines Wutanfalls am gestrigen Nachmittag in Apolda, R.-Koch-Straße eine Scheibe an einem Einkaufsmarkt ein und verletzte sich dabei an der Hand. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wegen Amtsanmaßung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr muss sich der Fahrer eines PKW in Apolda, Eduardstraße verantworten. Um einer möglichen Anzeige wegen Parken im absoluten Halteverbot zu entgehen, verschob er das mobile Verkehrszeichen und parkte sein Fahrzeug.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag in Bad Sulza, Eckartsbergaer Straße wurden 44 Überschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 62 km/h gemessen.

