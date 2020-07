Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Das nicht immer alles Gute von Oben kommt, bewies eine 58-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kahla. Kurz nach Mitternacht begann die Frau in ihrer Wohnung zu randalieren und schmiss Flaschen und Gläser aus dem geöffneten Fenster ihrer Wohnung nach draußen. Hierbei traf sie mindestens zwei Fahrzeuge, welche vor dem Wohnhaus abgeparkt waren. Als die eingesetzten Polizeibeamten an der Wohnung eintrafen, verhielt sich die Täterin äußerst unkooperativ und schrie lautstark umher. Ein hinzugezogener Notarzt wies die Frau in die Klinik ein. Da dies der 58-Jährigen aber widerstrebte, leistete sie erheblichen Widerstand und musste mit Handfesseln fixiert werden, ehe sie unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

In Reichenbach haben Unbekannte eine Jagdkanzel beschädigt, wie ein Zeuge am Sonntagmittag mitteilte. Der oder die Täter stiegen auf die Kanzel und gelangten so ins Innere. Hier traten sie so stark gegen die Holzbretter, dass eine Seite komplett herausgetreten wurde. Weiterhin beschädigten der oder die Täter einen Stützbalken, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell