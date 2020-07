Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 20.07.2020

Weimar (ots)

Verkehrsunfall / Kleinunfall

Am 19.07.2020 gegen 21:20 Uhr parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in derOskar-Schlemmer-Straße. Offenbar versäumte es der Fahrzeugführer, dieses ordnungsgemäß zu sichern. Auf Grund der leicht abschüssigen Straße setzte sich der Pkw in Bewegung und stieß gegen ein davor parkendes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.

Körperverletzung

Am 19.07.2020, gegen 20:55 Uhr kam es am August-Fröhlich-Platz (Busbahnhof) zu einer Ausseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Aufgrund eines verbalen Streites zog einer der Jugend-lichen ein Messer. Daraufhin wurde er von drei weiteren Personen mit Faustschlägen attackiert. Hierbei erlitt er eine Platzwunde sowie mehrere Abschürfungen am Kopf. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung gefertigt.

