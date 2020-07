LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr rissen unbekannte Täter einen an einem Bauzaun in Oberndorf, Wiegendorfer Straße befestigten Briefkasten ab. Der Eigentümer wurde dadurch wach und sah zwei Personen wegrennen.

Zwischen dem 18. und 19.07.2020 entwendeten Unbekannten die beiden Kennzeichentafeln AP-T 660 an einem in Apolda, Dr.-R.-Moser-Straße geparkten PKW VW Passat.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Eine Anzeige wegen Nötigung und Hausfriedensbruch handelte sich ein angetrunkener 57Jähriger am Sonntagabend in Oberndorf ein. Ihm missfiel offensichtlich, wie die Geschädigte Ihr Fahrzeug vor dem Grundstück abgestellt hatte.

