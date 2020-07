LPI-J: Pressebericht Polizeiinspektion Apolda vom 19.07.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Kriminalitätslage

Eine Körperverletzung ereignete sich am 17.07.2020 gegen 19:00 Uhr im Bereich der Buttstädter Straße, Apolda. Eine männliche Person, 29 Jahre, lief mit seinem Hund über den dort befindlichen LIDL-Parkplatz am Zaun eines Grundstücks vorbei, auf welchem sich eine weitere männliche Person, 49 Jahre, mit seinem eigenen Hund befand. Beide Hunde gerieten aneinander. Der 49-jährige lief seinem Hund hinterher, woraufhin ein Streit zwischen den beiden Hundehaltern entbrannte, bei welchem sich diese gegenseitig leicht verletzten. Die Hunde blieben unversehrt.

Verkehrslage

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am 17.07.2020 gegen 13:30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kösnitz in Fahrtrichtung Wormstedt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer eines Pkw erkannte in einem Pkw auf der Gegenfahrbahn eine Ihm bekannte Person und hielt daraufhin mit seinem Fahrzeug an. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück. Hierbei übersah er den hinter ihm befindlichen Pkw und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 18.07.2020 gegen 16:30 Uhr auf der Straße zwischen Wormstedt und Pfuhlsborn. Die Fahrerin eines Pkw Nissan kollidierte an der dort befindlichen Kreuzung zum Wirtschaftsweg in Richtung Niedertrebra mit einem am Straßenrand liegenden Findling. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt und verlor Flüssigkeit, woraufhin die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt in Richtung Pfuhlsborn fort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Zeitraum nach dem Unfall machen können, werden darum gebeten, sich telefonisch oder persönlich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

