Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkohol mit tödlichen Folgen

Jena (ots)

Am 18.Juli 2020 um 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Hierbei benutzte der Pkw die Wendeschleife in der Ziegenhainer Straße, um fortfolgend in Richtung Stadtzentrum zu fahren. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der Fahrzeugführer ungebremst auf den stehenden Linienbus auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 74 jährige Fahrzeugführer schwer verletzt, der 86 jährige Beifahrer leicht verletzt und die 82 jährige Insassin des Pkw tödlich verletzt. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 74 jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Es wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme beim Unfallverursacher durchgeführt.

Die Polizei Jena sucht Unfallzeugen und die Ersthelfer vom Unfallort, welche sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter 03641-810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell