Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike-Besitzer gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, 17.07.20, wurde zur Mittagszeit in Eisenberg ein Montainbike Giant Advanced XTC, 27,5 Zoll, blau-weiß, sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zum Besitzer machen kann, wendet sich bitte an die PI Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-64-0.

