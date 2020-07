LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Weil zwei Jungs sehen wollten, was zuerst auf dem Boden landet, warfen am Donnerstagmittag die 10-Jährigen etwas Styropor und einen Jogurtbecher aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena. An diesem Experiment stört sich ein Mitbewohner des Hauses so sehr, dass er das Handy eines Jungen nahm und dieses ebenfalls aus dem neunten Stock schmiss. Leider war hierbei die Gravitation so groß, dass das Telefon in sämtliche Bestandteile zersplitterte. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Eine Gruppe von acht Personen wurde am Donnerstagabend dabei erwischt, wie sie mehrere Hauswände besprühten. Die jungen Leute, im Alter zwischen 21- und 27- Jahren, brachten mittels Schablone und verschiedenfarbiger Sprühfarbe Schriftzüge in der Größe 20x40 cm an. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, räumten sie die Tat unverzüglich ein und gaben an, dass sie ein Statement, gegen die sexuelle Gewalt zum Nachteil von Frauen, setzen wollten. Leider schützt sie der scheinbar noble Gedanke aber nicht davor, dass es der falsche Weg war und die jungen Männer und Frauen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen müssen.

Zu einem Einbruch im Strandschleicher in Jena kam es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Gegen 03:55 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass Unbekannte die Zugangstür zum Barpavillon aufhebelten. In diesem wurden zwei Registrierkassen geöffnet, wobei die Kassenlade aber noch vorhanden war. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die Täter nichts entwendet, lediglich Sachschaden an der Tür in Höhe von 100 Euro hinterlassen. Trotz sofortiger Absuche im Nahbereich konnten keine Hinweise auf die möglichen Einbrecher erlangt werden.

