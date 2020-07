Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf der PI Weimar

Weimar (ots)

Verletzte Frau nach Busunfall gesucht

Am Freitagmorgen, kurz vor 7:00 Uhr, musste ein Stadtbus am August-Baudert-Platz eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem Pkw zu vermeiden. Hierbei kam eine Businsassin zu Fall und verletzte sich leicht. An der Haltestelle des Bahnhofes verließ die Frau den Bus ohne ihre Personalien anzugeben und eilte Richtung Bahnsteige. Es ist derzeit lediglich bekannt, dass die Frau mittleren Alters gewesen sein soll. Die PI Weimar ist nunmehr auf der Suche nach der Frau und bittet um Hinweise zu der Businsassin.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell