Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 17.07.2020

Weimar (ots)

Brand

Weil sich ein 21-Jähriger verfolgt fühlte und scheinbar unter Wahnvorstellungen leidet, entschloss sich dieser gestern Abend seine Zwei-Zimmer-Dachgeschosswohnung im Norden von Weimar anzuzünden. Gegen 17:45 Uhr meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass er starken Rauch wahrnehmen kann. Als Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, standen Teile der Wohnung bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es allerdings das Feuer zeitnah unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen. Zwei Anwohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch versorgt werden. Der Täter, der kurz nach der Tat flüchtete, konnte wenig später im Bereich des Klinikums aufgegriffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte, nachdem sie das Schloss eines Tores aufgebrochen hatten, Zutritt zu einer Baufirma in Mellingen. Sie schlugen auf dem Gelände die Seitenscheibe eines Baggers ein und entwendeten aus diesem den Blinker. Zudem brachen sie von einem Laster den Tankdeckel auf und ließen ca. 100 Liter Diesel ab. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Ebenfalls in Mellingen brachen unbekannte Diebe in mindestens einen Garten einer Kleingartenanlage ein. Mit einer gefundenen Axt öffneten der oder die Unbekannten die Tür zu einem Schuppen. Aus diesem entwendeten sie eine Schmutzwasserpumpe.

Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachten unbekannte Graffiti-Sprayer in der Weimarer Innenstadt. An die Giebelseite des "Langen Jakobs" brachten sie einen etwa 8 qm großen Schriftzug auf.

Mit Motorrad kollidiert

In Blankenhain kam es gestern Nachmittag zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Motorrades verletzt wurde. Der 18-jährige Krad-Fahrer befuhr in Blankenhain die B 85 aus Richtung Rudolstadt. Eine ihm entgegenkommende 54-jährige Toyota-Fahrerin übersah das Motorrad, als sie im Begriff war nach links Richtung Rottdorf abzubiegen. Mit leichten Verletzungen wurde der junge Mann ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Unter Alkohol gefahren

In der Schwanseestraße geriet kurz nach Mitternacht der Fahrer eines Mazdas in eine Verkehrskontrolle. Da die Beamten bei dem 63-Jährigen während der Kontrolle Alkohol rochen, baten sie zum Test: Mit über 0,8 Promille war der Weimarer unterwegs. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Sein Auto musste er vorerst stehen lassen.

