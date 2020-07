Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 16.07.2020

Weimar (ots)

Ladendieb

Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogerie in der Weimarer Schillerstraße einen Mann, der in dem Markt zwei Flaschen Parfum im Wert von 200 Euro einsteckte. Im Anschluss verließ er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Die Angestellte sprach den Mann auf den Diebstahl an. Sofort versuchte er mit einem Fahrrad zu flüchten. Eine Passantin verhinderte dies. Als die Mitarbeiterin der Drogerie da war und den Mann festhalten wollte, riss dieser sich los und flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht die Passantin, die sich dem unbekannten Dieb in den Weg stellte, sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte an die 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Haftbefehl

Am Mittwochnachmittag befanden sich Beamte der PI Weimar in Kranichfeld zur Anzeigenaufnahme eines Diebstahls. Bei der routinemäßigen Überprüfung der involvierten Personen stellte sich heraus, dass gegen eine 40-jährige Anwesende ein Haftbefehl bestand. Die Frau konnte die Geldstrafe aber kurzfristig aufbringen, um die angedrohte Freiheitsstrafe zu umgehen.

Retter geschlagen

Ihr Bestreben war es, Hilfe zu leisten, das Resultat war ein Angriff auf ihre Person. So erging es zwei Kollegen des Rettungsdienstes am Mittwochabend in Weimar. Ein Zeuge informierte die Rettungsleitstelle darüber, dass in Weimar-Nord eine Person auf einer Wiese liegt und vermutlich medizinische Hilfe benötigt. Die Retter in der Not machten sich auf den Weg, um ihrer Aufgabe nachzugehen, rechneten aber nicht mit der steigenden Aggressivität des Patienten. Der stark alkoholisierte Mann wurde durch die Retter in den Rettungswagen gebracht, mit der Absicht ihn anschließend ins Krankenhaus zu fahren. Da Sicherheit bekanntlich alle etwas angeht, sollte der 48-Jährige angeschnallt werden. Dies widerstrebte dem Trunkenbold allerdings so sehr, dass er das Rettungspersonal plötzlich angriff. Durch einen Tritt in Richtung Kopf einer Helferin und einem Schlag in den Bauch, versuchte sich der Mann aus der Situation zu befreien. Er nutzte die Gunst der Stunde und flüchtete in seine Wohnung, wo er kurze Zeit später durch hinzugerufene Polizeibeamte festgestellt werden konnte. Wegen dem tätlichen Angriff auf die Rettungskräfte erwartet ihn nun eine Anzeige.

Fahrschüler verletzt

In Bad Berka übersah am Mittwochmittag ein 61-jähriger Subaru-Fahrer einen Fahrschüler auf einem Motorrad. Der Motorradfahrer (24) war auf der Bachstraße in Richtung Blankenhain unterwegs, als der Autofahrer von der Bahnhofstraße kommend nach links in Richtung Weimar abbog ohne die Vorfahrt zu beachten. Eine Kollision konnte keiner von beiden mehr verhindern. Der Krad-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich am Bein. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Alarm ausgelöst

Durch Unbekannte wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag der Feueralarm in der Tiefgarage eines Weimarer Hotels ausgelöst. Mitarbeiter der Feuerwehr stellten schnell fest, dass vor Ort keine Notlage bestand, als der oder die Täter die Scheibe des Brandmelders zerstörten und den Meldeknopf betätigten. Der oder die auslösenden Personen waren nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Betäubungsmittel

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizisten der PI Weimar den Fahrer eines Renaults. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht gegen den 32-jährigen Fahrer, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe soll nun Aufschluss über den Konsum von Betäubungsmittel geben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell