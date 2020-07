Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Durch einen Zeugen wurde am 16.07.2020 um 02:40 Uhr beobachtet wie eine männliche Person auf dem Heidenberg eine Bierflasche gegen einen Pkw Fiat eines Pflegedienstes warf. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei welche den Täter, einen 14-Jährigen, einige Meter weiter aufgreifen konnte. Am Pkw Fiat entstand an der Beifahrertür ein Schaden von ca. 100 EUR.

Auf der Straße zwischen Willerstedt in Richtung Pfiffelbach querte am Mittwochmorgen ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn. Ein 57-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia konnte einen ungebremsten Aufprall vermeiden, sodass das Reh nur leicht getroffen wurde und in unbekannte Richtung davon rannte. Am Fahrzeug entstand nur ein leichter Schaden.

Unbekannte Täter brachen vom 14.07. zum 15.07. eine Garage in Apolda, im Garagenkomplex Nordstraße auf. Hierzu öffneten sie auf unbekannte Weise zwei Vorhängeschlösser im Wert von 50 EUR, welche sie im Anschluss daran auch entwendeten. Aus der Garage wurde ein Koffer mit bisher noch unbekanntem Inhalt entwendet.

Am Mittwochmorgen wurde durch einen Zeugen ein weißes Mountainbike an der Eisenbahnbrücke in Oberroßla aufgefunden. Da das Bike nicht angeschlossen war und Beschädigungen aufwies, ging der Finder davon aus, dass es sich womöglich um Diebesgut handelt. Anhand der Rahmennummer wurde jedoch festgestellt, dass das Mountainbike bisher noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell