Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerwehreinsatz in Wiesenstraße - Flüssiggas ausgetreten

Jena (ots)

Gegen 11.30 Uhr ging die Mitteilung ein, dass an einer Tankstelle in der Wiesenstraße in Jena, welche sich derzeitig im Rückbau befindet, eine größere Menge an Flüssiggas aus einem Tank austritt. Unverzüglich wurden alle im Umfeld befindlichen Personen in Sicherheit gebracht. Ein nahegelegenes Autohaus und eine Baustelle wurden evakuiert. Im Zusammenwirken mit der zuständigen Feuerwehr der Stadt Jena wurde der Bereich um die Wiesenstraße geräumt und durch Polizeikräfte abgesperrt. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine akute Gefahr mehr, allerdings werden die Absperrmaßnahmen bis zur vollständigen Entleerung des Tanks aufrechterhalten. Der Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt und auch die Busse werden über die Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet.

