LPI-J: Meldungen aus Jena

Seinen Zorn ließ ein Fahrradfahrer am Dienstagmorgen an einem Fahrzeug des Kommunalservice Jena aus. In der Oberaue schlug der Radfahrer mit der Faust gegen den Außenspiegel des stehenden Pkw, welcher daraufhin beschädigt wurde. Anschließend ergriff der Radler die Flucht. Der Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Herrn auf seinem Rad aber nicht stellen. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, sehr kurze Haare (fast Glatze), dunkles Oberteil und schwarze Radlerhose. Unterwegs war der Täter mit einem Rennrad. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Ein 56-Jähriger wurde in der Nacht zu Mittwoch in der Stadtrodaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war stadtauswärts unterwegs und zeigte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Bei der Kontrolle wurde der Grund dafür sehr schnell klar. Der 56-jährige Mann pustete bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,67 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Weiterhin wurde mit dem Radfahrer eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und er muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

