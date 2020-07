Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus einem Schuppen haben Unbekannte in Waltersdorf bei Stadtroda zwei Kettensägen und eine Motorsense der Marke Stihl entwendet. Dies zeigte der Geschädigte am Dienstag bei der Polizei in Stadtroda an. Derzeit gibt es keine Hinweise zu den möglichen Tätern.

Bei einem 43-Jährigen aus Orlamünde wurde am Dienstag bei einer Personenkontrolle in Kahla circa 3 Gramm Crystal aufgefunden. Die Drogen wurden durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Eine 16-Jährige war am Dienstagabend mit einem E-Scooter in Hermsdorf unterwegs. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Elektro-Roller nicht versichert war und folglich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz besteht. Die 16-Jährige wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und die Weiterfahrt bis zur Erlangung eines Schutzes untersagt.

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen eskalierte am Dienstagabend in Eisenberg. Ein 15-jähriges Mädchen hatte eine verbale Auseinandersetzung mit einer 17-Jährigen. Daraufhin trat die Ältere dem Mädchen von hinten in die Kniekehle. Durch den Tritt erlitt die Geschädigte Schmerzen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

