Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein Gartenhaus in Niederroßla, im Oßmannstedter Weg wurde im Zeitraum von Montag auf Dienstag erneut durch unbekannte Täter aufgesucht. Bereits am 11.07.2020 wurde die Eingangstür zum Gartenhäuschen aufgebrochen und so beschädigt, dass diese provisorisch mit einer Holzplatte verschlossen werden musste. Diesmal wurde die provisorische Eingangstür zerschlagen um in das Innere der Laube zu gelangen. Es wurden Küchenmöbel, ein Wohnzimmerschrank sowie eine Kaminscheibe mutwillig zerschlagen. Die Schadenshöhe wird mit 2000 EUR angegeben. Eine auf dem gleichen Grundstück stehende Scheune wurde ebenfalls aufgebrochen. Dabei wurde durch die Gewalteinwirkung auf die Tür eine Verankerung im Boden verbogen. Aus der Scheune wurden zwei Scheinwerfer einer Landwirtschaftsmaschine der Marke RS09 im Wert von 150 EUR entwendet. Anhand der Spurenlage und des Tatzeitfensters wird davon ausgegangen, dass ein Hochsitz, welcher 100m entfernt von dem Gartenhäuschen steht, von dem gleichen Täter mutwillig umgerissen wurde. Der Schaden beläuft sich hier auf 500 EUR.

Ein 41-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmittag die Burkhardtstraße aus Richtung Utenbacher Straße kommend. Beim Linksabbiegen in die Stobraer Straße übersah er auf der vorfahrtsberechtigten Stobraer Straße einen VW, der in Richtung Carolinenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstagmorgen zwischen Escherode und Schmiedehausen. Ein Reh sprang von rechts auf die Fahrbahn und kollidierte hier mit einem Seat. Die 19-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Seat entstand im Frontbereich Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell