LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Auf einem Baustellengelände in der Alten Dorfstraße in Jena sind Unbekannte in einen Baucontainer eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Scharniere der Tür zerstörten. Hierdurch entstand ein Schaden von knapp 500 Euro. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Inneren des Containers diverse Werkzeuge in Höhe von 2500 Euro, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Die Tatzeit wird von Freitag, 10.07.20, 13:00 Uhr, bis zur Meldezeit am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, eingegrenzt.

Zwei Propangasflaschen im Wert von etwa 90 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Werk im Unstrutweg in Jena. Dies teilte am Montagmorgen ein Mitarbeiter der Polizei mit. Der oder die Täter gelangten auf das Gelände, überstiegen höchstwahrscheinlich die Umfriedung und entwendeten zwei 11-Liter Propangasflschen. Anschließend verließ der Täter das Gelände mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

