Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.07. bis 13.07. wurde in Apolda in einen Garten der Gartenanlage Südhang, in der Graf-Wichmann-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter brachen das Türschloss auf und entwendeten eine Werkzeugkiste mit diversen Kleinwerkzeugen sowie 3 Päckchen Kaffee im Gesamtwert von 25 EUR.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 15:30 Uhr. Ein in Ulrichshalben, im Apoldaer Weg am rechten Fahrbahnrand abgestellter PKW Ford C-Max wurde an der hinteren Fahrerseite von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Schaden wird mit 2500 EUR angegeben.

Zwei weitere Unfallfluchten ereigneten sich Montagvormittag im Stadtgebiet von Apolda. Im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:00 Uhr wurde auf dem Diska-Parkplatz in Apolda ein schwarzer VW Passat durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug vorn links im Bereich des Radkastens und Stoßfängers beim Ein- oder Ausparken berührt, sodass ein Schaden von 1500 EUR entstand.

Ein schwarzer Mercedes A 180 wurde in der Straße des Friedens in Apolda beim Ein- oder Ausparken von einem Fahrzeug auf der Beifahrerseite gestreift, sodass hier beide Türen eingedellt wurden. Es entstand ein Schaden von 1000 EUR.

Ca. 10 qm Feldfläche brannten am Montagnachmittag in der Gemeinde Kromsdorf, am Denstedter Weg, sodass die Feuerwehr ausrücken musste. Bereits im Vorfeld wurde durch einen Baggerfahrer versucht, den Brand zu löschen. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

