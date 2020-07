Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Schrödingerstraße in Jena haben Unbekannte aus einem Kellerverschlag zwei Fahrräder entwendet. Die unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in den Kellerbereich des Wohnblockes, brachen gewaltsam den Kellerverschlag auf und entwendeten zwei Räder im Wert von 1100 Euro, wie der 30-Jährige Geschädigte am Sonntagmittag der Polizei meldete. Eine Spur zu den flüchtigen Tätern fehlt bislang.

Ein schwarzes Tourenrad der Marke Breezer im Wert von 2500 Euro stellte ein 32-Jähriger am Sonntag, gegen 11.00 Uhr, in der Westbahnhofstraße in Jena ab. Ordnungsgemäß hat der junge Mann sein Fahrrad mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert. Als er fünf Stunden später wieder am Abstellort eintraf, musste er feststellen, dass sein Rad verschwunden war.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motoroller kam es am Sonntagnachmittag in der Schillerstraße, Ecke Ernst-Haeckel-Platz in Jena. Eine 46-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Schillerstraße und wollte nach links in die Ernst-Haeckel-Straße einbiegen. Der 48-jährige Roller-Fahrer war auf der Westbahnhofstraße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte, an der "Haeckel-Kreuzung" geradeaus in Richtung Schillerstraße weiterzufahren. Hier kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen beiden, wobei der Roller-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Ampelanlage grün zeigte, sodass die Schuldfrage durch weiterführende Ermittlungen geklärt werden muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell