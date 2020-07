Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 13.07.2020

Weimar (ots)

Zeugen gesucht

Am 30.06.2020, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in der Weimarer Carl-August-Allee zu einem Unfall eines Busses der Verkehrsbetriebe. Während der Stadtbus in Richtung Bahnhof unterwegs war, kam ihm aus dieser Richtung ein schwarzer Audi entgegen. Der Pkw soll sehr zügig unterwegs gewesen sein und mehr und mehr auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Bus nach rechts aus. Hierbei streifte er einen Baum am Straßenrand, wodurch der Außenspiegel des Busses beschädigt wurde. Die Polizei Weimar sucht nun Hinweise zu dem schwarzen Pkw Audi. (03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Schwerer Unfall am Zeppelinplatz

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Weimarer Nordvorstadt ein Verkehrsunfall, bei dem der 77-jährige Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr am frühen Nachmittag die Röhrstraße aus Richtung des Stadtrings kommend, bevor er am Zeppelinplatz mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr sich in dem Park an einem Baum fest. Passanten wurden auf den Wagen aufmerksam, da dieser immer noch durchdrehende Räder hatte, der Fahrer also weiter Gas gab. Sie versuchten den offensichtlich verletzten Mann aus dem Fahrzeug zu befreien, was vorerst misslang. Das Auto fuhr sich frei und setzte seine Fahrt fort. Auch eine massive Bank und ein betonierter Müllbehälter schafften es nicht, den VW zu stoppen. Erst zwei weitere Pkw, die geparkt in der Döllstedtstraße standen, konnten der Szenerie ein Ende bereiten. Hier konnte dann auch der Mann aus dem Auto geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen befanden sich zur Unfallzeit nicht in dem kleinen Park. Zum eigentlichen Unfallhergang wird noch ermittelt; gesundheitliche Probleme des 77-Jährigen schon vor dem Unfall, können als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Scheibe eingeschlagen

An einem Transporter eines Tabakwarenvertreibers machten sich Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag zu schaffen. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeuges im Weimarer Norden ein. Im Anschluss entwendeten die Diebe Tabakwaren im fünfstelligen Wert und entkamen unerkannt.

Graffiti

In den frühen Montagmorgenstunden wurde durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei informiert, da er frische Graffiti an mehreren Hausfassaden in der Windischenstraße festgestellt hatte. Wie sich herausstellte, waren auch noch weitere Häuser in der Innenstadt betroffen. Es handelt sich durchweg um mit Schablone in pinker Farbe angebrachte Schriftzüge. Eine politische Motivation der Tat wird unterstellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen 01:45 Uhr und 03:50 Uhr zu den Taten. Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten.

