Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am frühen Montagmorgen zwischen Pfiffelbach und Oberreißen. Einem 53-jährigen Fahrer eines Pkw Opel sprang plötzlich ein Reh vors Fahrzeug. Eine sofortige Gefahrenbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Das Reh lief weiter in den Wald hinein. Am Opel entstand im Frontbereich sowie auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Unbekannte Täter zerschnitten im Tatzeitraum vom 10.07. bis 12.07. einen Weidezaun an mehreren Stellen, welcher auf einer Weide Hinter dem Kalkteich eine kleine Herde Kühe einzäunte. Die Kühe liefen bereits auf anderen Weideflächen herum. Der Schaden am Weidezaun wird mit 20 EUR angegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell