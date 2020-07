Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl gegen zwei Schläger erlassen

Apolda (ots)

In den späten Abendstunden des Donnerstag kam es in Apolda nach einem Streit zu einer Körperverletzung an einem 50-jährigen Mann aus Apolda. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach Erfurt in ein Klinikum verlegt werden musste. Es bestand Lebensgefahr. Durch intensive Ermittlungen konnten im Verlauf des Freitags zwei tatverdächtige Männer (37 und 27 Jahre alt und deutsch), ebenfalls aus Apolda, namhaft gemacht werden. Einer der Tatverdächtigen konnte noch am Freitag festgenommen werden, der andere am Sonnabend. Beide Tatverdächtige wurden am Sonnabend dem Haftrichter in Erfurt vorgeführt. Dieser verkündete den Haftbefehl und wies beide in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein. Das Opfer befindet sich nach intensiver Behandlung mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

