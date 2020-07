Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 10.07.2020 bis 12.07.2020

Weimar (ots)

Außenspiegel abgerissen

Vom 09.07.2020 bis 10.07.2020 wurde durch einen Unbekannten der linke Außenspiegel von einem Pkw abgerissen. Der betreffende BMW war in der Kirchstraße in Bad Berka abgeparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300,00 Euro.

Fahrzeug beschädigt

Am Samstagnachmittag wurden in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Weimar durch einen Unbekannten die Scheiben eines Pkw Mercedes-Benz mit einem Pflasterstein eingeworfen und die Motorhaube beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro.

Fahrzeugteile entwendet

In der Zeit vom 05.07.2020 bis zum 11.07.2020 wurden in Holzdorf von einem Oldtimer IFA W50 Fahrzeugteile abgebaut und entwendet. Es handelt sich um die Kühlergrillverkleidung und beide Lampenringe der Scheinwerfer. Der geschätzte Wert beträgt ca. 250,00 Euro.

Getränke gestohlen

In der Zeit vom 09.07.2020 zum 10.07.2020 brachen Unbekannte in das Mensazelt der Bauhausuniversität in der Marienstraße ein. Aus dem Zelt wurden mehrere hundert Flaschen verschiedenster Getränke entwendet. Der geschätzte Beutewert beläuft sich auf ca. 490,00 Euro.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen in Weimar zwei Autofahrer kontrolliert, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein 23 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrzeug unter dem Einfluss von Amphetaminen. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wurde eine 23 Jahre alte Frau ebenso positiv auf Amphetamine sowie Cannabis getestet. Zudem wurde bei ihr noch eine geringe Menge Marihuana im Fahrzeug aufgefunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell