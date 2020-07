LPI-J: Medieninformation der PI Apolda vom 12.07.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Verkehrsgeschehen

Am 10.07.2020 fuhr in Apolda in der Herderstraße gegen 19:15 Uhr ein 33-Jähriger mit dem Pkw aus seiner Grundstückseinfahrt, übersah einen 32-jährigen Radfahrer auf dem Gehweg und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Selbst am Fahrrad war nichts beschädigt, jedoch entstand am Pkw ein Schaden von 2.000 EUR.

Kriminalitätsgeschehen

Am 09.07.2020 wurde bekannt, dass unbekannte Täter in Großromstedt aus einem Wasserhäuschen der Agrarproduktion eine Tauchpumpe und ein Starkstromverlängerungskabel im Gesamtwert von 2.000 EUR entwendet haben. Hierzu hebelten die Täter das Sicherheitsschloss am Häuschen auf, entnahmen das Gerät und entfernten sich unerkannt.

Vom 09.07.2020 bis 11.07.2020 entwendeten unbekannte Täter aus einem Gartengrundstück in 99510 Ilmtal-Weinstraße, Niederroßla, Oßmannstedter Weg einen Traktoranhänger der Marke "Eigenbau". Zudem hebelten sie die Gartenlaube auf, jedoch ohne Weiteres zu stehlen. Anschließend verschwanden sie mit dem Anhänger, den sie nach ersten Ermittlungen an eine Zugmaschine hängten, unerkannt vom Tatort.

