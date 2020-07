Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena 10.07.2020-12.07.2020

Einbruch im Imbisswagen und Sachbeschädigung: Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zum Samstag ein Imbisswagen in Jena Lobeda, in Nähe des dortigen Media-Marktes, aufgebrochen. Es wurden Getränke entwendet. Zudem wurde ein benachbarter Imbisswagen beschädigt. Die Polizei sucht noch Zeugen.

Versuchter Raub: In der Nacht zum Sonntag wurde ein 52-jähriger Burschenschaftler in der Quergasse in Jena durch 3 Täter angegriffen, die versuchten ihm seine Schärpen zu entreißen. Zudem schlugen und traten die Täter mehrfach auf den Geschädigten ein, ehe die unbekannten Täter flüchteten. Der Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss: Am Freitag zur Mitternachtszeit wurde ein 48-jähriger Autofahrer in der Kahlaischen Straße unter Alkoholeinfluss mit 1,01 Promille festgestellt. Auf den Betroffenen kommt jetzt ein Fahrverbot und eine hohe Geldbuße zu.

