Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte bei Unfall in Gumperda

Jena, Kahla (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer befuhr Samstagvormittag mit seiner 51-jährigen Sozia die Ortsdurchfahrt in Gumperda in Richtung Reinstädt. Ein 60-jähriger Peugeotfahrer kam aus einer Nebenstraße gefahren und übersah das vorfahrtsberechtigte Motorrad. Es kam ff. zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden der Motorradfahrer leicht und die Mitfahrerin schwer verletzt. Sie musste mit Verdacht einer Schulterfraktur in die Notaufnahme nach Jena verbracht werden. Beim Unfallverursacher wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,49 Promille. Die PI Saale-Holzland ermittelt nun gegen den Mann wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde vorerst beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell