Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Jena, Kahla (ots)

Mit 1,59 Promille am Steuer wurde ein 34-jähriger in der Bahnhofstraße in Kahla durch Polizeibeamte der PI Saale-Holzland am Freitagabend "aus dem Verkehr gezogen". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

