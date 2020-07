Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Einbruch in Keller in Hermsdorf

Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt in eine Kellerbox in der Erich-Weinert-Straße 3 in Hermsdorf. Aus dieser entwendeten sie ein hochwertiges weißes Mountainbike der Marke Cube Stereo im Wert von ca. 3000 Euro. Außerdem stahlen sie einen Karton mit Sektflaschen sowie ein älteres Radio mit integriertem Plattenspieler. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

