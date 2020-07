Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Dieseldiebstahl wurde am Donnerstag gegen 13.00 Uhr von einem Lager des Gutes Thiemendorf gemeldet. Unbekannte Täter zerschnitten den Maschendrahtzaun des Güllelagers und entwendeten aus dem Tank des Notstromaggregats circa 150 Liter Diesel. Möglicherweise benutzen sie ein Quad, um auf das Gelände vorzudringen.

Ein Einbruch in eine Ergotherapie in Dorndorf-Steudnitz wurde am Donnerstag gegen Mittag festgestellt. Unbekannte Täter brachen die Eingangstür zur Ergotherapie auf und betraten die Praxis. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen. Die Täter durchsuchten Schränke und Behältnisse. Gestohlen wurden u.a. ein I-Pad, ein Arztkoffer, ein Arbeitskoffer sowie verschiedenes Werkzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

