Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 38-jährige PKW-Fahrerin ist am Donnerstag kurz vor 10.00 Uhr in der Gartenstraße auf ein Postfahrzeug aufgefahren. Anschließend verließ sie den Unfallort ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die aus Weimar stammende Frau erhielt am Abend Besuch durch Polizeibeamte. Die Unfallspuren an ihrem Auto im Frontbereich waren klar zu erkennen selbst gelbe Lackspuren des Postautos fanden sich. Gegen die Frau wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Eine weitere Unfallflucht gab es kurz vor 17.00 Uhr in der Weigel-Straße. Die Fahrerin eines VW hatte an der Ampel angehalten. Der nachfolgende Fahrer eines Fiat fuhr auf ihr Auto auf. Nach kurzer Unterhaltung mit der jungen Frau stieg der Unfallverursacher wieder in seinen PKW und verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien zu übergeben. Die junge Frau verständigte daraufhin die Polizei. Nach Recherchen konnte der Unfallverursacher am Abend an seiner Wohnanschrift in Kahla angetroffen werden. Der Mann bestritt zunächst eine Beteiligung an den Unfall. Allerdings konnten Unfallschäden an seinem Auto festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,98 Promille. Er musste sich anschließend einer doppelten Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag versucht, in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Stifterstraße einzubrechen. Der 21-jährige Bewohner fand Hebelspuren an seiner Balkontür vor. Ins Innere gelangt ist der Täter jedoch nicht.

In der Nacht zum Freitag um 00.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Stauffenbergstraße ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen 1,83 Promille. Außerdem wieß der Mann Verletzungen auf, die er sich offenbar bei einem Sturz zugezogen hatte. Gegen ihn läuft jetzt Anzeige. Außerdem musste er sich im Klinikum einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell