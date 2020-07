Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 10.07.2020

Weimar (ots)

Kabel und Werkzeug gestohlen

Aus einer Lagerhalle einer Baustelle in der Weimarer Nordstadt entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diverse Werkzeuge und eine Kabeltrommel mit Kupferkabel. Zudem wurden durch die Diebe bereits weitere Kabel zerschnitten und zur Abholung bereit gelegt. In Summe beläuft sich der Wert der Beute auf etwa 2.000 Euro. Weitere 1.500 Euro verursachten die Unbekannten an Sachschaden.

Keller aufgebrochen

In der Nordvorstadt wurde erneut die Kellerbox eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Die Diebe machten sich mit zwei Fahrrädern, mehreren Fahrradzubehörteilen und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro davon.

Schlagring aufgefunden

Polizeibeamte der PI Weimar führten am Donnerstagabend auf dem Stadtring eine Personenkontrolle durch. Der 34-Jährige führte einen Schlagring mit sich, was ihm nunmehr eine Anzeige einbrachte.

Von der Fahrbahn abgekommen

Teilweise voll gesperrt werden musste gestern Mittag die Fahrbahn zwischen Bad Berka und Legefeld. Der 61-jährige Fahrer eines Toyotas kam aus noch nicht bekannter Ursache ins Schleudern und folglich von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr die Straße von Legefeld kommend und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Pkw allerdings wurde so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden musste.

